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Miras nedeniyle tartıştığı ağabeyini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde Murat G.

Miras nedeniyle tartıştığı ağabeyini öldürdü

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde Murat G. (37), miras nedeniyle tartıştığı ağabeyi Mesut G.'yi (49) av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.
Olay, dün akşam saat 21.45 sıralarında Tuzlukçu'ya bağlı Kundullu Mahallesi Göztepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, tarlada hasat yapan Mesut G.'nin yanına kardeşi Murat G. geldi. İki kardeş arasından miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat G., av tüfeği ile ağabeyini başından vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Mesut G.'nin öldüğünü tespit etti.
Jandarma, şüpheli Murat G.'yi Akşehir ilçesinde yakalayıp gözaltına aldı. Suç aleti tüfek ise bir otoparktaki otomobilde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Miras nedeniyle tartıştığı ağabeyini öldürdü

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