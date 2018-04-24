Misafir olarak geldiği köyde maganda kurşunu ile yaralandı

Afyonkarahisar’da asker eğlencesi sırasında havaya pompalı tüfek ile ateş açılması sonucu kurşun isabet eden bir kişi yaralandı.

Olay Afyonkarahisar’ın Düzağaç Kasabası Saadet köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün akşam S.K.’nin evinin önünde asker eğlencesi tertip edildi. Eğlence sırasında havaya ateş açılması sonucu Kocaeli’nden köydeki bir akrabasına misafir olarak gelen ve eğlencenin yapıldığı alanda bulunan F.K. tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. F.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin tahkikatı sonucu olayda kullanılan tüfeğin köy muhtarının traktöründe çıkması nedeniyle savcılık talimatıyla muhtar Ahmet Çalıkuşu ve eğlence sahibi yapıldığı evin sahibi S.K. gözaltına alındı.