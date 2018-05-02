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Misafirlerin ayakkabısını çalan hırsız tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 10:51 | Son Güncelleme

Adana'da girdiği apartmanın sakinlerinden Yardagül Şeker'e misafirliğe gelenlerin ayakkabılarını çalan Serhan Yurdunmalı(37) tutuklandı.

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA)Adana'da girdiği apartmanın sakinlerinden Yardagül Şeker'e misafirliğe gelenlerin ayakkabılarını çalan Serhan Yurdunmalı(37) tutuklandı. Olay, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre apartmana giren Serhan Yurdunmalı, çalacak bir şey bulamadı. Şüpheli bunun üzerine Yardagül Şeker'e ait evin önündeki ayakkabıları yanındaki oşete doldurarak ayrıldı. Ev sahibi konuklarını uğurlamak isterken ayakkabıların çalındığı görünce polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerinden hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçundan sabıkası olan Serhan Yurdunmalı'nın kimliğini belirleyerek kısa sürede yakaladı. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

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