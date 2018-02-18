HABER

Misafirliğe geldiği ablasının evinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 21:40 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ablasının evine misafirliğe gelen Burak O.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ablasının evine misafirliğe gelen Burak O. alnına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.
Olay saat 17.30 sıralarında, Çamlıtepe Mahallesi Dut Sokak'ta meydana geldi. Ablasının evine misafirliğe gelen Burak O. alnına dayadığı tabancayı ateşledi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Burak O.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından Burak O.'nun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

Yaşar İpek, Seren Serengil'i terk etti mi? Seren'den ilk tepki

Yaşar İpek, Seren Serengil'i terk etti mi? Seren'den ilk tepki

En düşük maaş 1.632 TL olacak

En düşük maaş 1.632 TL olacak

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

Hazal Kaya'dan Burak Deniz'e şaşırtan hediye

Hazal Kaya'dan Burak Deniz'e şaşırtan hediye

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Köpeklerini kemerle döven şahıs gözaltına alındı

Köpeklerini kemerle döven şahıs gözaltına alındı

Otomobilin çarpıp, kaçtığı çocuk öldü

Otomobilin çarpıp, kaçtığı çocuk öldü

Öldürüp zinciri vücuduna sarıp Sakarya Nehri'ne attılar

Öldürüp zinciri vücuduna sarıp Sakarya Nehri'ne attılar

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde patlama: 4 ölü, yaralılar var

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde patlama: 4 ölü, yaralılar var

Aydın’da trafik kazası 5 yaralı

Aydın’da trafik kazası 5 yaralı

İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.