Misafirliğe geldiği ablasının evinde intihar etti

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ablasının evine misafirliğe gelen Burak O. alnına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.
Olay saat 17.30 sıralarında, Çamlıtepe Mahallesi Dut Sokak'ta meydana geldi. Ablasının evine misafirliğe gelen Burak O. alnına dayadığı tabancayı ateşledi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Burak O.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından Burak O.'nun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası
Son dakika: Şanlıurfa'da suya kapılan araçtaki 2 askerden kötü haber
Afrin'e gitmek istemeyenleri kurşuna dizdiler
Festivalde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Seçim ittifakı...
Adım adım takip etti apartmanda dehşeti yaşattı! Korkunç olayda flaş gelişme
Burası bir okul bahçesi! Skandal görüntüler
Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum