Mısır’da 36 militan öldürüldü

Mısır Ordusu tarafından Sina Yarımadası’nda yürütülen operasyon kapsamında 36 militanın öldürüldüğü açıklandı.
Mısır ordusu tarafından yapılan açıklamada, Sina Yarımadası’nın kuzeyindeki Ariş kentinde 5 gündür güvenlik güçleri ve militanlar arasında yaşanan çatışmada 36 militanın öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, operasyon kapsamında 2 bomba yüklü aracın imha edildiği, 12 teröristin yakalandığı, 17 aracın ele geçirildiği ve 17 motosikletin imha edildiği ifade edildi.
Mısır ordusunun açıklamasında, operasyon kapsamında son 5 gün içinde 345 şüphelinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ve operasyonda 1 polis ile 3 askerin öldürüldüğü ifade edildi. Operasyonda ayrıca 3’ü subay 8 askerin yaralandığı bildirildi.
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