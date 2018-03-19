HABER

Mısır’da 36 militan öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 13:36 | Son Güncelleme

Mısır Ordusu tarafından Sina Yarımadası’nda yürütülen operasyon kapsamında 36 militanın öldürüldüğü açıklandı.Mısır ordusu tarafından yapılan açıklamada, Sina Yarımadası’nın kuzeyindeki Ariş kentinde 5 gündür güvenlik güçleri ve militanlar arasında yaşanan çatışmada 36 militanın öldürüldüğü belirtildi.

Mısır Ordusu tarafından Sina Yarımadası’nda yürütülen operasyon kapsamında 36 militanın öldürüldüğü açıklandı.
Mısır ordusu tarafından yapılan açıklamada, Sina Yarımadası’nın kuzeyindeki Ariş kentinde 5 gündür güvenlik güçleri ve militanlar arasında yaşanan çatışmada 36 militanın öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, operasyon kapsamında 2 bomba yüklü aracın imha edildiği, 12 teröristin yakalandığı, 17 aracın ele geçirildiği ve 17 motosikletin imha edildiği ifade edildi.
Mısır ordusunun açıklamasında, operasyon kapsamında son 5 gün içinde 345 şüphelinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ve operasyonda 1 polis ile 3 askerin öldürüldüğü ifade edildi. Operasyonda ayrıca 3’ü subay 8 askerin yaralandığı bildirildi.

Putin'den 'zafer' konuşmasıPutin'den 'zafer' konuşması
İsmailağa'nın kritik ismine gözaltıİsmailağa'nın kritik ismine gözaltı
'35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı''35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.