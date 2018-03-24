Mısır’da patlama

Mısır’ın İskenderiye şehrindeki bir otelin yakınlarında patlama meydana geldi.

Mısır’ın İskenderiye şehrindeki Tolip Otel yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Şehir sakinleri patlamanın oluşturduğu dumanları gösteren bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaştı.