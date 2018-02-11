Mısır’da terör operasyonu

Mısır ordusunun Sina Yarımadası’nda gerçekleştirdiği terör operasyonunda 16 militan öldürüldü, 4 militan ele geçirildi.
Mısır ordusu tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü başlatılan operasyon kapsamında Sina’da 16 militan öldürüldü, 4 militan da ele geçirildi. Açıklamada, aralarında silah depolarının yanı sıra militanlar tarafından kullanılan araç ve motosikletlerin de bulunduğu 66 hedefin imha edildiği kaydedildi. Operasyon sırasında militanlar tarafından kullanılan bilgisayar, iletişim ekipmanları ve kitaplar ele geçirildi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Kasım ayının sonunda orduya Sina’nın kuzeyindeki terör varlığının 3 ay içerisinde sonlandırılması talimatı vermişti.
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