Mısır’daki patlamada ölü sayısı 2’ye çıktı

Mısır’ın İskenderiye şehrindeki Tolip Otel yakınlarında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.
Patlamada yaşamını kaybedenlerden birinin polis memuru olduğu bildirildi. Bölgedeki polis memurlarının yaptığı açıklamaya göre, patlamanın hedefinde Tümgeneral Mostafa al-Nemr’in konvoyu vardı. Sebebi henüz belirlenmeyen patlama hakkında açıklama yapan eski İçişleri Bakan Yardımcısı Rafiq Habib, "Patlamanın zamanına bakıldığında, amacının cumhurbaşkanlığı seçiminden önce seçmenler arasında korku oluşturmak olduğu söylenebilir"dedi.
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