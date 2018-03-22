’MİT mensubuyuz’ deyip dolandırdılar

Antalya’da kendilerini MİT ve jandarma mensubu olarak tanıtarak 4 kişiyi yaklaşık 227 bin 810 TL dolandırdığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya’da yaşayan H.İ.A.(48), N.T.(44), O.B.(70), S.U.(35), kendilerini MİT ve jandarma görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıkları şikayetiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurdu. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından şüphelilerin E.Ş.(65), H.S.(41) ve İ.T.(50) olduğunu belirledi. Şahıslar operasyonla yakalandı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahısların kendilerini bir dönem devlet adına çalıştığını, jandarmada da görev aldığını halen devletin belli kademelerinde bulunan kişilerle bağlantısı olduğunu söyleyerek güven kazandığı ileri sürüldü. Çalıştıkları dönemde çok para kazandıklarını, bu paralara devletin geçici olarak el koyduğunu, geri almak için para gerektiğini söyleyen şahısların çeşitli vaatler ve hileli yollarla 4 kişiden 227 bin 810 TL aldığı iddia edildi.
Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var
AB'den Türkiye'ye şok kınama!
Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum