'MİT mensubuyuz' diyerek dolandırdılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma mensubu olarak tanıtarak 4 kişiyi 227 bin 810 TL dolandırdığı ileri sürülen E.Ş. (65), H.S. (41) ve İ.T. (50) gözaltına alındı.
Antalya'da oturan H.İ.A. (48), N.T. (44), O.B. (70) ve S.U. (35), kendilerini MİT ve jandarma görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurdu. Şikayet üzerine inceleme başlatan ekipler, şüphelilerin E.Ş., H.S. ve İ.T. olduğunu belirledi. Üç şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin, kendilerini eski MİT ve jandarma mensubu olarak tanıttığı, devletin belli kademelerinde bulunan kişilerle bağlantıları olduğunu söyleyerek güven kazandığı ileri sürüldü. Şüphelilerin, çalıştıkları dönemde çok pazara kazandıklarını, bu paraya devletin geçici olarak el koyduğunu, geri almak için paraya ihtiyaçları olduğunu söyleyerek güvenlerini kazandığı mağdurları çeşitli vaatlerle kandırıp 227 bin 810 TL dolandırdığı iddia edildi.
Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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