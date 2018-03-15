MİT Müsteşarı Fidan’dan MİT’i helikopterlerle tarayan pilotların yargılandığı davaya katılma talebi

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 155 sanık hakkında açılan davaya katılma talebinde bulundu.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatlar ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde müşteki beyanlarının alınmasına devam edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’nın birçok noktasını bombalayan, darbe girişimini engellemek için sokaklara inen halka helikopterlerle ateş açan sanıkların yargılandığı davaya sürpriz bir isim müdahillik talebinde bulundu. MİT Müsteşarı Fidan, avukatı aracılığıyla mahkemeye katılma talebini iletti.
Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!
Beşiktaş'ta bomba alarmı! Bölge kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Suudi Arabistan'dan savaş çıkartacak İran çıkışı!
Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!
Kutsal kayaya çırılçıplak sarıldı, ülke ayağa kalktı!
Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!
Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum