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MİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanan FETÖ şüphelisi Mersin'de sorgulanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 15:48 | Son Güncelleme

MİT Başkanlığı'nca FETÖ/PDY'nin 'üst düzey yöneticisi' olduğu iddiasıyla Ukrayna'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen Salih Zeki Yiğit, Mersin'de sorguya alındı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(DHA) MİT Başkanlığı'nca FETÖ/PDY'nin 'üst düzey yöneticisi' olduğu iddiasıyla Ukrayna'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen Salih Zeki Yiğit, Mersin'de sorguya alındı. Emniyete getirilirken, gazetecilerin "Neden kaçtınız?" diye sorduğu Yiğit, "Kaçmadım. Bir iş için gitmiştim sonra da geri dönmedim" dedi. 'Silahlı terör örgütü' üyeliği suçlamasıyla aranan ve hakkında FETÖ'ye bağlı iş insanlarının 'Mersin imamı' olduğuna yönelik iddialar bulunan Salih Zeki Yiğit, MİT Başkanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla Ukrayna'da yakalandı. Türkiye'ye getirilen Yiğit, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Basın mensupları, emniyete getirilen Yiğit'e "İş adamlarının imamı olduğunuz söyleniyor, bu doğru mu?", "Neden Ukrayna'ya kaçtınız?" diye sordu. Yiğit, emniyete girerken, gazetecilere "Bilmiyorum, bakacağız. Onun için geldik. Ben kaçmadım. Bir iş için Ukrayna'ya gitmiştim sonra da geri dönmedi" dedi. Salih Zeki Yiğit, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

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