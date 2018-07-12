MİT, yurt dışında yakaladığı 2 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, terör örgütünün 'Azerbaycan kasası' dile bilinen İsa Özdemir ile Mersin'de örgüte bağlı iş adamlarının imamlığını yapan Salih Zeki Yiğit adındaki iki üst düzey terörist, yurt dışında yakalanarak yurda getirildi.
FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında operasyonlarına devam eden MİT Başkanlığı ekipleri, haklarında arama kararı bulunan örgüt üyelerinden İsa Özdemir'i Azerbaycan'da, Salih Zeki Yiğit'i ise Ukrayna'da yakaladı. Terör örgütünün üst düzey yöneticileri olduğu belirtilen Özdemir ile Yiğit, bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.
FETÖ'NÜN 'AZERBAYCAN KASASI'
Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla arama kaydı bulunan FETÖ üyesi İsa Özdemir, 1997'de Bakü Devlet Üniversitesi'ni bitirdi. Terör örgütünün bir dönem Azerbaycan hususi işler sorumluluğunu yürüten Özdemir'in, FETÖ'nün 'Azerbaycan kasası' olarak da görev yaptığı bildirildi. Bakü'de terör örgütü adına inşaat sektöründe paravan faaliyet yürüten 'Avro 2000' firmasının sahibi olan Özdemir hakkında, Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin arama kaydı bulunuyordu.
UKRAYNA'DAN GETİRİLDİ
Ukrayna'da yakalanan FETÖ üyesi Salih Zeki Yiğit'in ise Mersin'de örgüte bağlı iş adamlarının imamlığını yürüttüğü belirtildi. Yiğit'in, iş adamlarından 'himmet' adı altında topladığı paraları örgütün başta Pensilvanya olmak üzere, Afrika ülkelerindeki okullarının finansmanı için yurt dışına transfer ettiği bildirildi. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçan Salih Zeki Yiğit hakkında, Mersin Sulh Ceza Mahkemesi'nce arama kararı bulunuyordu.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi
İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!
Güpegündüz cinayet anı kamerada
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...
Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!
İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu
Hem kanser, hem hamile olduğunu öğrendi! Aldığı karar şoke etti
Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum