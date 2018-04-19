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MİT’in, FETÖ’nün orta Afrika ülkesi Gabon’daki yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonla yakalanıp getirilen 3 üst düzey isim, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 16:54 | Son Güncelleme

IHAAW164802-ASA/19-04-2018 - MİT’in, FETÖ’nün orta Afrika ülkesi Gabon’daki yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonla yakalanıp getirilen 3 üst düzey isim, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 19.04.2018 16:48:02 TSI NNNN

IHAAW164802-ASA/19-04-2018

- MİT’in, FETÖ’nün orta Afrika ülkesi Gabon’daki yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonla yakalanıp getirilen 3 üst düzey isim, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

19.04.2018 16:48:02 TSI
NNNN

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