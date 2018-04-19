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MİT’in Gabon’da düzenlediği operasyonla yakalanan 3 FETÖ üyesi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon’daki koluna yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 3 örgüt üyesi, adliyeye sevk edildi.Alınan bilgilere göre MİT, 10 Nisan’da FETÖ/PDY’nin Orta Afrika ülkesi Gabon’daki yapılanmasına düzenlediği operasyonda Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal adlı örgütün 3 elebaşını yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon’daki koluna yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 3 örgüt üyesi, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgilere göre MİT, 10 Nisan’da FETÖ/PDY’nin Orta Afrika ülkesi Gabon’daki yapılanmasına düzenlediği operasyonda Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal adlı örgütün 3 elebaşını yakalayarak Türkiye’ye getirdi. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorguları tamamlanan FETÖ/PDY’nin Gabon yapılanmasına mensup üç şüpheli, bugün öğleden sonra 16.30 sıralarında sağlık kontrollerinden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.
Daha önce de FETÖ/PDY’nin Balkan yapılanmasına ağır darbe vuran MİT, örgütün Kosova yapılanmasında yer alan 6 zanlıyı da Türkiye’ye getirmişti. Örgütün Balkan yapılanmasında aktif rol alan 6 FETÖ zanlısı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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