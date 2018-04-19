MİT’in Gabon’dan getirdiği 3 üst düzey FETÖ’cü mahkemeye sevk edildi

MİT’in Gabon’da yürüttüğü operasyonda yakalanarak Türkiye’ye getirilen 3 üst düzey isim hakkında, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve “Uluslararası casusluk yapma” suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

MİT’in Gabon’da yürüttüğü operasyonda yakalanarak Türkiye’ye getirilen, Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve “ “Uluslararası casusluk yapma” suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.