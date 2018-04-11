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MİT’in Kosova’da yürüttüğü operasyonda yakalanan FETÖ şüphelileri mahkemeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 20:03 | Son Güncelleme

MİT’in Kosova’da yürüttüğü operasyonda yakalanarak Türkiye’ye getirilen 6 FETÖ şüphelisi, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Kosova’da yakalanan ve Türkiye’ye getirilen, örgütün üst düzey isimlerinden Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina, emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilişti.Şüpheliler burada savcılıkça yapılan sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

MİT’in Kosova’da yürüttüğü operasyonda yakalanarak Türkiye’ye getirilen 6 FETÖ şüphelisi, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Kosova’da yakalanan ve Türkiye’ye getirilen, örgütün üst düzey isimlerinden Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina, emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilişti.
Şüpheliler burada savcılıkça yapılan sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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