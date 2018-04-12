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MİT’in Kosova’da yürüttüğü operasyonda yakalanarak Türkiye’ye getirilen 6 FETÖ şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 00:00 | Son Güncelleme

IHAAW235357-ASA/11-04-2018 - MİT’in Kosova’da yürüttüğü operasyonda yakalanarak Türkiye’ye getirilen 6 FETÖ şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11.04.2018 23:53:57 TSI NNNN

IHAAW235357-ASA/11-04-2018

- MİT’in Kosova’da yürüttüğü operasyonda yakalanarak Türkiye’ye getirilen 6 FETÖ şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.04.2018 23:53:57 TSI
NNNN

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