IHAAW235357-ASA/11-04-2018
- MİT’in Kosova’da yürüttüğü operasyonda yakalanarak Türkiye’ye getirilen 6 FETÖ şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
11.04.2018 23:53:57 TSI
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