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MİT’in Kosova’da yürüttüğü operasyonda yakalanarak Türkiye’ye getirilen 6 FETÖ şüphelisi, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 19:41 | Son Güncelleme

IHAAW193504-ASA/11-04-2018 - MİT’in Kosova’da yürüttüğü operasyonda yakalanarak Türkiye’ye getirilen 6 FETÖ şüphelisi, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. 11.04.2018 19:35:04 TSI NNNN

IHAAW193504-ASA/11-04-2018

- MİT’in Kosova’da yürüttüğü operasyonda yakalanarak Türkiye’ye getirilen 6 FETÖ şüphelisi, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

11.04.2018 19:35:04 TSI
NNNN

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