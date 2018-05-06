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Miting dönüşü kaza: 2 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 11:59 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri mitingden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, kum fırtınası nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Miting dönüşü kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri mitingden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, kum fırtınası nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Yahyalı- Yeşilhisar ilçesi karayolunda meydana geldi. Ak Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılıp, 1607 yataklı şehir hastanesinin açılışına yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için Yahyalı ilçesinden gelen Ceren ailesi, dönüş yolunda kaza yaptı. Abdullah Ceren yönetimindeki 38 J 1001 plakalı hafif ticari araç, kum fırtınasına yakalanınca, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, sürücüsün eşi Sevim Ceren ile komşularının kızı Sümeyra Nur Kepenek (14) öldü, Abdullah Ceren ve çocukları Ahmet Kaan, Emine, Mustafa, Zeynep ve Emine Ceren yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Miting dönüşü kaza: 2 ölü, 6 yaralı

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