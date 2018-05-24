HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

MKE Barut Fabrikası'nda patlama: 1 ölü, 6 yaralı (1) (Yeniden)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 16:50 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3’ü ağır 6 işçi yaralandı.

Hüseyin ÖZBALI- Gökhan CEYLAN/ELMADAĞ (Ankara), (DHA) - ANKARA’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3’ü ağır 6 işçi yaralandı. MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Katı Yakıt Atölyesi’nde, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sonucu işçi Emre Özcan (31), olay yerinde yaşamını yitirdi. Fazlı Büken, Serkan Ceylan ve Ömer Tosun isimli işçiler ağır yaralanırken, Çetin Tiryaki ile ismi öğrenilemeyen 2 işçi hafif yaralandı. Yaralı işçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İlçe kaymakamı, emniyet müdürü ve diğer yetkililer de inceleme yapmak üzere fabrikaya geldi.

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
Aladağ'daki yurt faciası davasında sanıklar, 6'ncı kez hakim karşısında (2)Aladağ'daki yurt faciası davasında sanıklar, 6'ncı kez hakim karşısında (2)
MKE Barut Fabrikası'nda patlama: 1 ölü, 6 yaralıMKE Barut Fabrikası'nda patlama: 1 ölü, 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.