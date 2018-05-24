MKE Barut Fabrikası'nda patlama: 1 ölü, 6 yaralı (4)

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3’ü ağır 6 işçi yaralandı. MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Katı Yakıt Atölyesi’nde, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sonucu işçi Emre Özcan (31), olay yerinde yaşamını yitirdi. Fazlı Büken, Serkan Ceylan ve Ömer Tosun isimli işçiler ağır yaralanırken, Çetin Tiryaki ile ismi öğrenilemeyen 2 işçi hafif yaralandı. Yaralı işçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İlçe kaymakamı, emniyet müdürü ve diğer yetkililer de inceleme yapmak üzere fabrikaya geldi.
Meral Akşener aldığı duyumu açıkladı: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı
Dünya merakla bekliyordu! Trump-Kim zirvesi iptal oldu!
İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü! Atatürk Havalimanı böyle olacak
Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi
Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor
Beyni dışarıda doğdu! Şimdi ise...
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’
15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum