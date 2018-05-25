MKE'deki patlamada ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Gökhan CEYLAN/ELMADAĞ(Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Elmadağ ilçesindeki Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Barutsan Roket Fabrikası'nda meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitiren Emre Özcan (33), fabrikada düzenlenen törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

MKE’nin Elmadağ'da bulunan Barutsan Roket Fabrikası'nda dün saat 14.30’da roket yakıtı üretimi yapılan atölyede, roket yakıtlarının karıştırılması sırasında bir patlama meydana geldi. Patlamada fabrikada işçi olarak çalışan Emre Özcan hayatını kaybederken, 4 işçi de yaralandı.

Özcan için bugün Barutsan Roket Fabrikası'nda tören düzenlendi. Törene Emre Özcan’ın ailesi, yakınları, işçi arkadaşları ve yöneticileri katıldı.

Daha sonra Özcan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze namazı kılınmak üzere Elmadağ Belediyesi önüne getirildi. Evli ve 2 çocuk babası Özcan, öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Elmadağ Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bu arada olayda yaralanan işçiler Fazlı Büken, Serkan Ceylan, Ömer Tosun ve Çetin Tiryaki'nin tedavileri İbni Sina Hastanesi, Gazi Hastanesi ve GATA'da devam ediyor. Yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

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