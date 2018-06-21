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MKEK'ten Afrin'de görevli Mehmetçiğe 4 bin milli piyade tüfeği

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 12:56 | Son Güncelleme

MAKİNA ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nca (MKEK) üretimi Kırıkkale Silah Fabrikası'nda yapılan 4 bin Milli Piyade Tüfeği (MPT-76), düzenlenen törenle Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe gönderildi.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - MAKİNA ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nca (MKEK) üretimi Kırıkkale Silah Fabrikası'nda yapılan 4 bin Milli Piyade Tüfeği (MPT-76), düzenlenen törenle Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe gönderildi.

MKEK Silah Fabrikası giriş kapısının önünde düzenlenen törene, MKEK Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgün, Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Oçakcıoğlu, Türk Metal Sendikası Şube Sekreteri Levent Öztürk, fabrika işçileri ve yöneticiler katıldı. Fabrika işçilerinin ellerinde tüfeklerle katıldığı törende konuşan Silah Fabrikası Oçakcıoğlu, "Bugün Silahlı Kuvvetlerimiz için hazırlamış olduğumuz 20 bin adet olan son silahların teslimatını yapıyoruz. Silah fabrikası olarak tüm gücümüzle silah üretmeye devam ediyoruz. Silahlarımız, şu anda dünya da üretilen kendi çapında en iyi silahımızdır. MKEK, daha iyi silahlar yapmaya muktedirdir, bunu da başaracağız. Vatana hizmetten gayrı başka düşüncemiz yoktur" dedi.

MKEK Genel Müdürü Akgün ise MKEK silahlarının, dünyada sayılı olduğunu belirterek, "Kırıkkale Silah Fabrikası'nın üretim kapasitesi 25 bin olmasına rağmen biz 70 bin olarak çalışıyoruz. Türkiye'de Silahlı Kuvvetlerimize, emniyet güçlerimize silah yetiştiriyoruz. İşte MKEK farkı bu. MKEK, silah üretmek için gecesini gündüzüne katıyor. Savunma sanayiinde millilik ve yerlilik oranı yüzde 65'e çıktı. MKEK olarak yaptığımız silahlarda oranımız yüzde 96'ı. Nerede olduğumuzun farkında olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Törende yapılan konuşmaların ardından 4 bin adet MPT-76, 4 TIR ile Afrin'deki Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

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