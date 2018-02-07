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MLKP üyesi 7 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 10:03 | Son Güncelleme

İstanbul’da, terör örgütü MLKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, TSK’nın Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesine gerçekleştirdiği harekat ile birlikte İstanbul’da terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, geçtiğimiz hafta gece yarısı çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.Yapılan baskınlarda, MLKP’nin ideolojik tabanında yer bulan ve yapılan çağrılarda öldürülen örgüt mensuplarının propagandasını yapan 7 şüpheli yakalandı.Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürülürken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6’sı tutuklandı.

İstanbul’da, terör örgütü MLKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, TSK’nın Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesine gerçekleştirdiği harekat ile birlikte İstanbul’da terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, geçtiğimiz hafta gece yarısı çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Yapılan baskınlarda, MLKP’nin ideolojik tabanında yer bulan ve yapılan çağrılarda öldürülen örgüt mensuplarının propagandasını yapan 7 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürülürken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6’sı tutuklandı. Zanlılardan biri ‘adli kontrol’ şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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