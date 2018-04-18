MOBESE'ye yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa),(DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde MOBESE kameralarından uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilip gözaltına alınan Suriye uyruklu Ahmet El Muhammed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kameralarından bir kişinin İstasyon Caddesi'nde uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, daha önce de uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında işlem yapılan Suriyeli Ahmet El Muhammed'i gözaltına aldı. Üst aramasında 13 uyuşturucu hap ele geçirilen El Muhammed, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.