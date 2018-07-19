Mobilya fabrikasında gıda zehirlenmesi şüphesi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada akşam yedikleri yemekten etkilendiği belirtilen 104 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şehzadeler'in kırsal mahallerinden Karaağaçlı'da faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında, dün (çarşamba) akşam vardiyasında yedikleri yemekten etkilenen işçilerden bazılarında, bu sabah gıda zehirlenmesi belirtileri başladı. İshal ve karın ağrısı şikayeti olan işçiler, bu sabah hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada 92 işçi ambulanslarla, 12 işçi ise kendi imkanlarıyla çevre hastanelere kaldırıldı. Fabrika önünde ise 2 ambulans ve 1 UMKE ekibi de tedbir amaçlı bekletiliyor. Zehirlenme belirtisiyle çeşitli hastanelere kaldırılan işçilerin durumlarının iyi olduğu kimisinin ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Fabrikada akşam yemeğinde ezogelin çorbası, çökertme kebabı, peynirli erişte ve ayran çıktığı öğrenildi. Tarım İl Müdürlüğü'nden bir ekip, yemekten numuneler alırken, jandarma soruşturma başlattı.
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