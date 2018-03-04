Mogan Gölü’nde ceset bulundu

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Mogan Gölü’nde bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre, Gölbaşı Emniyetine gelen ihbar üzerine bulunan cesedin 57 yaşında M.İ. adlı bir erkek olduğu öğrenildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ve ambulans ekiplerinin yardımıyla gölden çıkartılan ceset, otopsisi yapılmak üzere Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.