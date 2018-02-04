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Molly, uyuşturucuları eliyle koymuş gibi buldu

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 19:11 | Son Güncelleme

Bodrum’da ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2’si kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Bodrum’da ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2’si kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi. Eve baskın düzenleyen polis ekipleri, narkotik köpeği Mally sayesinden uyuşturucuları kolay buldu.
Edinilen bilgiye göre F.P. isimli şahıs bir süre önce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanarak E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Şahıs yakalandığı sırada kız kardeşi T.Ş., F.P.’ye ait uyuşturucuyu saklayıp, cezaevinden çıktıktan sonra kendisine teslim edeceğini söyledi. İki kardeş arasındaki bu konuşmayı tespit eden Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Şahısların Ortakent Mahallesi’ndeki evlerinde Narkotik Köpeği Molly eşliğinde yapılan aramada her biri 0.75 gram olmak üzere 11 adet satışa hazır halde toplam 8.50 gram kokain, 4 ayrı poşette toplam 196 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler T.Ş., C.Ş., Ş.Ş. ve E.Ş. bugün uyuşturucu madde bulundurmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Öte yandan ikamette Narkotik Köpeği Molly eşliğinde yapılan uyuşturucu araması ve köpeğin uyuşturucuyu bulma anları saniye saniye kaydedildi.

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