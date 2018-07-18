'Mor beyin' mağduruna tazminat

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarındaki kriptolu haberleşme programı ByLock'u yüklemedikleri halde 'Mor Beyin' uygulamasından ötürü programı kullanmış göründükleri için mağdur olan 11 bin 480 kişi arasında olan S.İ., 4 bin TL maddi, 250 TL'de manevi tazminat kazandı.
İzmir'de bir fabrikada şef olarak çalışan S.İ., FETÖ'nün kriptolu haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyette 5 gün gözaltında tutulan S.İ., hakkında başka bir delil bulunmadığı gerekçesiyle hakkında kovuşturmaya gerek kalmadığı belirtilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre sonra ise FETÖ üyelerinin kendi aralarındaki haberleşme ağı ByLock'u yüklemedikleri halde 'Mor Beyin' uygulamasından ötürü programı kullanmış göründükleri için 11 bin 480 kişinin mağdur olduğu açıklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ByLock listesinin güncellemesinin ardından kullanıcı olmadığı kesinleşen S.İ., avukatı Mehmet Gören aracılığıyla 20 bin TL manevi, 10 bin TL'de maddi tazminat davası açtı.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, S.İ.'nin vekalet ücreti olarak ödediği 4 bin TL'nin maddi tazminat olarak ödenmesine, ayrıca 250 TL'de manevi tazminat ödemesine karar verildi.
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