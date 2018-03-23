Mor ve Ötesi’nden “Sultan-ı Yegah” yorumu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - MOR ve Ötesi, 1981 yılında Nur Yoldaş tarafından seslendirilen “Sultan-ı Yegah” şarkısını yorumladı.
Müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan Mor ve Ötesi, Attila İlhan’ın aynı adı taşıyan şiirinden Ergüder Yoldaş tarafından bestelenen ve Nur Yoldaş tarafından seslendirilen “Sultan-ı Yegah”ı yorumladı. Tüm dijital platformlarda bugün dinleyiciyle buluşan single, Nisan ayında plak olarak da satışa çıkacak.
Kayıtları Babajim İstanbul Stüdyoları’nda yapılan Sultan-ı Yegah’ın miksi, daha önce Depeche Mode, Skunk Anansie, Moby, Röyskopp, Manic Street Preachers gibi dünyaca ünlü isimlerin sayısız şarkısını miksleyen Dave Bascombe tarafından İngiltere’de gerçekleştirildi. Kaydın mastering işlemleri ise Grammy ödüllü Türk ses mühendisi Evren Göknar tarafından Los Angeles’ta yapıldı. Şarkının video klibi ise Mahir Akyol tarafından çekildi.
ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı
Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış
Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi
Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!
AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü
FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum