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Moskova geceyi -25’le geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 12:22 | Son Güncelleme

Rusya’nın başkenti Moskova, sıcaklığın eksi 25 dereceye düşmesiyle 2018 kış mevsiminin en soğuk gecesini yaşadı.Rusya’nın başkenti Moskova’da kışın en soğuk gecesi yaşandı.

Rusya’nın başkenti Moskova, sıcaklığın eksi 25 dereceye düşmesiyle 2018 kış mevsiminin en soğuk gecesini yaşadı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da kışın en soğuk gecesi yaşandı. Havanın eksi 25 derece düştüğü Moskova, buz tuttu. Rus Meteoroloji uzmanları, Moskova’da yaşanan soğuk havanın tehlike oluşturabileceğini belirterek, yoğun karlı havanın Moskova için normal olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, yaşanan en soğuk gecenin ardından Moskova’da hava sıcaklığının gün içinde eksi 4 ile 16 derece arasında olacağı belirtildi.
Moskova sakinlerini soğuk havalara karşı uyaran uzmanlar, Moskova’da soğuk ve karlı havanın Şubat ayının 24’üne kadar süreceğini duyurdu. Tahminlere göre sıcaklık eksi 35 dereceye kadar düşebilir.

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