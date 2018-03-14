Moskova’da DEAŞ operasyonu: 60 gözaltı

Rusya’nın başkenti Moskova’da DEAŞ yanlılarına yönelik düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova’da gerçekleştirilen terör operasyonunda 60 DEAŞ yanlısının yakalanarak, Suriye ve Irak’a gönderilmesi planlanan grubun engellendiğini açıkladı. FSB, etnik suç örgütünün sahte belgelerle Orta Asya’dan yasa dışı göçmenleri DEAŞ’ın saflarına katılması üzere Suriye ve Irak’a gönderdiğini açıkladı. Açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile ortak operasyon yürütüldüğü belirtilerek, “Moskova ve bölgesindeki grupların yasa dışı faaliyeti sona ermiştir. Grup, DEAŞ yanlılarının Suriye ve Irak’a gönderilmesini sağlıyordu. 17 bölgede yapılan operasyonlarla 60 kişi gözaltına alındı" denildi.
FSB, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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