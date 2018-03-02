Moskova’da eğlence gemisi yanıyor

Rusya’da Moskova Nehri’ndeki büyük eğlence gemisinde çıkan yangına 100 itfaiye eri müdahale etti.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın 140 kilometre batısındaki Moskova Nehri üzerindeki bir gemiden alevler yükseliyor. "Nerey" adlı eğlence gemisinden yükselen alevler bin metrekarelik alana yayıldı. Polisin alevlerin etrafa sıçramasından dolayı bölgeyi tahliye ettiği belirtildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olay yerine 100 itfaiye erinin ve 30 aracın sevk edildiğini açıkladı.

Yangında ölen ve yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.