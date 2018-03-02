HABER

Moskova’da eğlence gemisi yanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 00:44 | Son Güncelleme

Rusya’da Moskova Nehri’ndeki büyük eğlence gemisinde çıkan yangına 100 itfaiye eri müdahale etti.Rusya’nın başkenti Moskova’nın 140 kilometre batısındaki Moskova Nehri üzerindeki bir gemiden alevler yükseliyor.

Moskova’da eğlence gemisi yanıyor

Rusya’da Moskova Nehri’ndeki büyük eğlence gemisinde çıkan yangına 100 itfaiye eri müdahale etti.
Rusya’nın başkenti Moskova’nın 140 kilometre batısındaki Moskova Nehri üzerindeki bir gemiden alevler yükseliyor. "Nerey" adlı eğlence gemisinden yükselen alevler bin metrekarelik alana yayıldı. Polisin alevlerin etrafa sıçramasından dolayı bölgeyi tahliye ettiği belirtildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olay yerine 100 itfaiye erinin ve 30 aracın sevk edildiğini açıkladı.
Yangında ölen ve yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Moskova’da eğlence gemisi yanıyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi

Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez

İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez

Çekya'dan skandal Salih Müslim talimatı!

Çekya'dan skandal Salih Müslim talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar! İntihara kalkıştı

Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar! İntihara kalkıştı

Karşıdan karşıya geçerken canından oldu

Karşıdan karşıya geçerken canından oldu

Başkent’te alevli gece... Çıkan yangınlarda 3 ev bir iş yeri kullanılmaz hale geldi

Başkent’te alevli gece... Çıkan yangınlarda 3 ev bir iş yeri kullanılmaz hale geldi

Şişli’de şüpheli paket alarmı: cadde trafiğe kapatıldı

Şişli’de şüpheli paket alarmı: cadde trafiğe kapatıldı

Şişli'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Şişli'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.