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Moskova’da otobüs kazası: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 17:44 | Son Güncelleme

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında 40 çocuğu taşıyan otobüsün bir araca çarpması sonucu şoförün öldüğü, 5’i çocuk 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki A-107 otoyolunda, 40 çocuğu taşıyan otobüsün bir araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün hayatını kaybettiği, 5’i çocuk 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında 40 çocuğu taşıyan otobüsün bir araca çarpması sonucu şoförün öldüğü, 5’i çocuk 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki A-107 otoyolunda, 40 çocuğu taşıyan otobüsün bir araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün hayatını kaybettiği, 5’i çocuk 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Moskova Polis Teşkilatı, kazanın A-107 otoyolunun 1. kilometresinde meydana geldiğini belirtti.
Kurtarma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

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