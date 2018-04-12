Moskova’da otobüs kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında 40 çocuğu taşıyan otobüsün bir araca çarpması sonucu şoförün öldüğü, 5’i çocuk 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki A-107 otoyolunda, 40 çocuğu taşıyan otobüsün bir araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün hayatını kaybettiği, 5’i çocuk 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Moskova Polis Teşkilatı, kazanın A-107 otoyolunun 1. kilometresinde meydana geldiğini belirtti.

Kurtarma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği bildirildi.