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Moto kurye, içinde 2 çocuğun bulunduğu bebek arabasına böyle çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 12:16 | Son Güncelleme

Fayih’te Suriyeli bir moto kurye içinde 2 çocuğun bulunduğu bebek arabasına çarptı.

Fayih’te Suriyeli bir moto kurye içinde 2 çocuğun bulunduğu bebek arabasına çarptı. Kazada çocuklardan birinin hafif yaralandığı öğrenilirken o anlar kameralara yansıdı.
Kaza, Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Libyalı bir anne 1’i 2 yaşında diğeri 4 yaşında olan iki çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen Suriyeli moto kurye çocukların içinde bulunduğu bebek arabasına çarptı. Kazada 4 yaşındaki çocuk yaralanırken 2 yaşındaki çocuk ve annesi yara almadan kurtuldu. Tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken moto kurye ise gözaltına alındı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla gelen moto kurye yaya yolunda bebek arabasına çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle bebek arabası yola savruluyor.

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