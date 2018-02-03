HABER

Motor kısmı tutuşan LPG’li otomobil alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 22:56 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı tutuşan LPG’li otomobil, alev topuna döndü.

Motor kısmı tutuşan LPG’li otomobil alev alev yandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı tutuşan LPG’li otomobil, alev topuna döndü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Hisaryen Merkez Mahallesi Tuna Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nail Ç. idaresindeki 34 DPC 86 plakalı LPG’li otomobil seyir halindeyken motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden otomobil sürücüsü Nail Ç. otomobili durdurarak müdahale etmek istedi. Otomobilin motor kısmında alevlerin çıktığını gören otomobil sürücüsü hemen yetkililere haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir yandan otomobilde patlama yaşanabileceği ihtimali ile sokakta güvenlik önlemi alırken bir yandan da ateş topuna dönen araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlarının ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde yangının aracın elektrik sisteminden oluşan bir arızadan kaynaklandığı belirlendi.
Kullanılmaz hale gelen otomobilin çekici yarımıyla kaldırılmasının ardından yol, tekrardan trafiğe açıldı. Çıkan yangında yaralananın olmadığı öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

Doğukan Manço: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik'

Doğukan Manço: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik'

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı

Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Afrin şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Zonguldak'ta cinayet

Zonguldak'ta cinayet

İzmir'e şehit ateşi düştü

İzmir'e şehit ateşi düştü

Dağ evinde silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü

Dağ evinde silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü

Muş'a şehit ateşi düştü

Muş'a şehit ateşi düştü

Afrin şehidi Halil İbrahim Aygül'ün acı haberi, Bursa'daki babasına verildi (2)

Afrin şehidi Halil İbrahim Aygül'ün acı haberi, Bursa'daki babasına verildi (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.