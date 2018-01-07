Motor ve şase numaralarını değiştirirken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da çalıntı otomobil ile hurda haline gelen otomobilin motor ve şase numarasını tamirhanede değiştiren Bünyamin K. (44), suçüstü yakalandı.

İddiaya göre, otomobil alım- satımı yapan Bünyamin K.'nin akrabası G.K. kendisine ait lüks araçla kaza yaptı. Bunun üzerine Bünyamin K. hurdaya çıkan otomobilin aynı renk aynı modelini bulmaya çalıştı. Aynı otomobil çalıntı olanını İstanbul'da bulup Adana'ya getirdi. Hurda haline gelen otomobilin şase ve motor numarası, çalıntı araçla değiştirildi. Böylece hurda araç sağlam hale getirilmiş oldu.

İhbar üzerine tamirhaneye baskın yapan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bünyamin K.'yi suçüstü yakaladı. Otomobillere ise el koyuldu. Polis otomobili çalınan Ragıp Necdet Demirbilek ise haber verip Adana'ya çağrıldı. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Bünyamin K., ise çalıntı otomobilin bedeli olan 125 bin lirayı 3 taksitle ödemek koşulu ile serbest bırakıldı.

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