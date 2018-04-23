Motosiklet bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yoldan çıkarak bahçe duvarına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan D. (26) yönetimindeki 42 AAN 314 plakalı motosiklet, Konya’dan Beyşehir yönüne seyir halinde iken ilçe merkezi girişinden kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak su kanalını aşıp bir bahçe duvarına çarparak durabilen motosikletteki sürücü ile arka koltukta oturan Şeyma A. (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazazedelerin peşlerinden gelen bir motosikletteki arkadaşları ile Beyşehir’e gezmeye geldikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatıldı.