HABER

Motosiklet beton mikserinin altında kaldı; sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 17:19 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de beton mikserinin çaptığı motosikletin sürücüsü Ömer Aslan (60), hayatını kaybetti.

Motosiklet beton mikserinin altında kaldı; sürücü öldü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de beton mikserinin çaptığı motosikletin sürücüsü Ömer Aslan (60), hayatını kaybetti.
Kaza, 15.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün adı açıklanmayan 34 TJ 7594 plakalı beton mikseri, Ali Aslan yönetimindeki 80 AAC 256 plakalı motosiklete çaptı. Araç altında kalan motosikletin sürücü Ömer Aslan, yaşamını yitirdi. Kazayı duyup gelen Aslan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından, Ali Aslan'ın cesedi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, beton mikserinin sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet beton mikserinin altında kaldı; sürücü öldüMotosiklet beton mikserinin altında kaldı; sürücü öldüMotosiklet beton mikserinin altında kaldı; sürücü öldüMotosiklet beton mikserinin altında kaldı; sürücü öldü

Tarih verildi! 81 ilde yağmur bekleniyorTarih verildi! 81 ilde yağmur bekleniyor
Meral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleriMeral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleri
Abdullah Gül siyasi mevta oldu!Abdullah Gül siyasi mevta oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!

Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!

İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...

İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.