Motosiklet beton mikserinin altında kaldı; sürücü öldü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de beton mikserinin çaptığı motosikletin sürücüsü Ömer Aslan (60), hayatını kaybetti. Kaza, 15.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün adı açıklanmayan 34 TJ 7594 plakalı beton mikseri, Ali Aslan yönetimindeki 80 AAC 256 plakalı motosiklete çaptı. Araç altında kalan motosikletin sürücü Ömer Aslan, yaşamını yitirdi. Kazayı duyup gelen Aslan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından, Ali Aslan'ın cesedi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, beton mikserinin sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!
Fırat Delibaş yakalandı
Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Son halini gören tanıyamıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum