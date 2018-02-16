Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Aziz GÜVENER/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 2 motosiklet çalan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Sapanca Göl Mahallesi'nde 1 ay önce bir evin önünde motosiklet çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, motosikleti E.O. (18) ve F.D.'nin (17) çaldığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda iki şüphelinin yine Göl Mahallesi'nden bir motosiklet daha çaldığı belirlendi. Polis, şüphelilerin Serdivan ilçesinde bulunduklarını belirleyerek operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan E.O. ve F.D. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
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