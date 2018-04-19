Motosiklet çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, hastane bahçesinde, park halindeki motosikleti çalmaya çalışırken, yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Akçakale Devlet Hastanesi bahçesinde, S.B. ve H.B., park halindeki motosikleti çalmaya çalışırken, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin, daha önce de motosiklet hırsızlığına karıştığı belirlendi. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.
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