Motosiklet cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

Adana’da motosikletle giden bir kişinin öldürülmesi bir kişinin ise yaralanması olayına karıştığı ileri sürülün 1’i çocuk 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Ç. ve Hüseyin D. ile Ramazan Tasa arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki grup arasında sözlü tartışma bir süre sonra husumete dönüştü. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü motosikletle seyir halinde olan Ramazan Tasa ve arkasında bulunan Aydın Güzel, Hüseyin D.’nin oğlu Y.S.D. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan iki genç adam, kanlar içinde yerde kalırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramazan Tasa öldü.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlılarını gözaltına aldı. Silahı kullanan Y.S.D. çocuk şube müdürlüğüne teslim edilirken adliyeye sevk edilen Hüseyin D. ve Oğuzhan Ç. ise olayla bir ilgilerinin bulunmadığını ileri sürdü.