Motosiklet cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

Adana’da motosikletle giden bir kişinin öldürülmesi bir kişinin ise yaralanması olayına karıştığı ileri sürülün 1’i çocuk 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Ç. ve Hüseyin D. ile Ramazan Tasa arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki grup arasında sözlü tartışma bir süre sonra husumete dönüştü. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü motosikletle seyir halinde olan Ramazan Tasa ve arkasında bulunan Aydın Güzel, Hüseyin D.’nin oğlu Y.S.D. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Yaralanan iki genç adam, kanlar içinde yerde kalırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramazan Tasa öldü.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlılarını gözaltına aldı. Silahı kullanan Y.S.D. çocuk şube müdürlüğüne teslim edilirken adliyeye sevk edilen Hüseyin D. ve Oğuzhan Ç. ise olayla bir ilgilerinin bulunmadığını ileri sürdü.
Salih Müslim PKK'nın mitinginde!
Nurettin Yıldız'dan olay yaratacak sözler!
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Başbakan Yıldırım: Mehmetçik Raco'yu da temizledi
Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!
Boşanmak istedi, hayatından oldu
Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü!
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Eşini metresiyle yakaladı! Sokak ortasında şoke eden yüzleşme
Padişahların sırları
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum