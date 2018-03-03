HABER

Motosiklet cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 17:11 | Son Güncelleme

ADANA'da motosiklet ile seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Tasa'nın (21) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)ADANA'da motosiklet ile seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Tasa'nın (21) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi adliyeye sevk edildi. Geçtiğimiz 1 Mart'ta Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71539 Sokak'ta saat 21.15 sıralarında Ramazan Tasa ve Aydın Gözel, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Tasa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme polisler, yaklaşık 15 boş kovan bulurken, park halindeki otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Olaya ilişkin çevrede geniş araştırma başlatan cinayet dedektifleri, Yasin C. (16), Oğuzhan Ç. (25) ile Hüseyin D.'yi (46) gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki ifadesinde olayı doğruladıkları, Ramazan Tasa'nın ölümüne sebep olan tabancayı Yasin C.'nin ateşlendiği iddia edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan Oğuzhan Ç. ile Hüseyin C., adliyeye sevk edildi. Yasin C.'nin ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgusu devam ediyor.

'Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler''Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler'
Cani babadan insanlık dışı işkence!Cani babadan insanlık dışı işkence!
Emeklilik hayali kuranlar dikkat !Emeklilik hayali kuranlar dikkat !
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman’da bonzai operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Adıyaman’da bonzai operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Polis kaçak sigaraya geçit vermiyor

Polis kaçak sigaraya geçit vermiyor

Adıyaman’da kaçak sigara ele geçirildi

Adıyaman’da kaçak sigara ele geçirildi

Arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.