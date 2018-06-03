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Motosiklet, ciple çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 23:47 | Son Güncelleme

ADANA'da cip ile çarpışan motosikletteki erkek sürücü öldü, arkasında bulunan 2 kadın ise yaralandı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da cip ile çarpışan motosikletteki erkek sürücü öldü, arkasında bulunan 2 kadın ise yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi 55002 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Turan Keneç'in kullandığı ve üzerinde isimleri bilinmeyen iki kadının da bulunduğu 51 BM 812 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen Recep Tayyip Çiçek yönetimindeki 01 FCJ 74 plakalı cip ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Keneç'in öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan iki kadın ise ambulanslarla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Üzerlerinden kimlik çıkmayan iki kadının durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Cipin sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Motosiklet, ciple çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıMotosiklet, ciple çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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