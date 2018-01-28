Motosiklet devrildi: 1 ölü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da 22 yaşındaki Ünsal Kutlu, kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ünsal Kutlu'nun yönetimindeki 01 EUB 52 plakalı motosiklet, hızlı şekilde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, devrilen motosikletiyle yolda sürüklenip, refüjün bordür taşlarına çarpan Kutlu'nun öldüğünü belirledi. Kaza yerine yakın bir noktada oturduğu belirtilen Kutlu'nun yakınları da ölüm haberini duyup, kaza yerine akın etti. Kutlu'nun cesedi başında gözyaşı döküp, sinir krizi geçiren ve fenalaşan yakınlarına, olay yerindeki sağlık ekibi müdahale etti. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Kutlu'nun cesedi, morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
CHP Erdoğan'ın hastalığa yakalandığını iddia etti
Taciz mağduru kadına mahkemede skandal hakaret: Böyle o...pu gibi giyinirsen...
Almanya terör örgütü PKK'nın ekonomiye verdiği zararı tartışıyor
Arazi tartışması kanlı bitti, kasap iki kardeşi tabancayla vurdu
Önce çocuğunu camdan attı, sonra kendisi atladı
İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı
Sınır ve Afrin'de sıcak saatler yaşanıyor! İşte son kareler
PYD/PKK'nın Halep'teki sızma girişimi engellendi
AK Parti - MHP ittifakında formül bulundu: Çatı aday
Erdoğan'dan CHP'li vekillere: Ulan ahlaksızlar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum