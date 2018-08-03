Motosiklet devrildi; kasksız sürücü öldü, arkadaşı yaralı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde devrilen motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Ömer Görkem Tiryakioğlu (15) öldü, arkadaşı Hilmi Meriç Ulfa (17) ise yaralandı.
Sivaslı ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi yönüne giden Ömer Görkem Tiryakioğlu yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, ehliyetsiz ve kasksız Tiryakioğlu, olay yerinde öldü, arkasında oturan Hilmi Meriç Ulfa ise yaralandı. Yaralı Ulfa, ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Tiryakioğlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Sivaslı Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.
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