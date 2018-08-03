HABER

Motosiklet devrildi; kasksız sürücü öldü, arkadaşı yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

 UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde devrilen motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Ömer Görkem Tiryakioğlu (15) öldü, arkadaşı Hilmi Meriç Ulfa (17) ise yaralandı.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde devrilen motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Ömer Görkem Tiryakioğlu (15) öldü, arkadaşı Hilmi Meriç Ulfa (17) ise yaralandı.
Sivaslı ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi yönüne giden Ömer Görkem Tiryakioğlu yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, ehliyetsiz ve kasksız Tiryakioğlu, olay yerinde öldü, arkasında oturan Hilmi Meriç Ulfa ise yaralandı. Yaralı Ulfa, ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Tiryakioğlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Sivaslı Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Eşarpla boğulan Dilek davasında anne ve anneanne yeniden yargılanıyorEşarpla boğulan Dilek davasında anne ve anneanne yeniden yargılanıyor
Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosuna 7 gözaltıŞanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosuna 7 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!

Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

Yolcular otobüsün içerisinde savrularak, kapıdan yola fırladı

Yolcular otobüsün içerisinde savrularak, kapıdan yola fırladı

Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı

Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı

Bayram tatili planı yaparken nelere dikkat etmeli?

Bayram tatili planı yaparken nelere dikkat etmeli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.