Motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Alaplı Karayolu Büyüktekke köyünde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyüktekke köyünden Alaplı istikametine Tuğrul Kılıç (19) idaresindeki 67 TK plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucunda yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Motosiklette bulunan Adnan Aktay (21) hafif yaralandığı öğrenildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tuğrul Kılıç ambulansla kaldırıldığı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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