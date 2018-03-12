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Motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı.

Şanlıurfa’da motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre otobüslerin kullandığı yoldan giden Hüseyin K. yönetimindeki motosiklet, Ömer T.’nin kullandığı 63 F 0800 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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